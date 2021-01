Rimini. I bagnini sono obbligati a garantire illuminazione notturna: lo dice sentenza Consiglio di Stato

Arenile più sicuro nelle ore della notte, i bagnini sono obbligati a garantire una adeguata illuminazione. Non lo dice solo l’ordinanza balneare varata ogni estate dal Comune, lo sancisce il Consiglio di Stato rigettando il ricorso degli operatori di spiaggia. I giudici hanno rigettato e ritenute infondate tutte le ragioni del ricorso. In sintesi: in un particolare rapporto di tutela e di cura del bene demaniale dato in concessione, dovendo essere sottoposto agli obblighi e divieti imposti dalla amministrazione, il concessionario è obbligato a osservare le prescrizioni contenute nelle ordinanze.