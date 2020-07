Rimini: i Carabinieri arrestano un uomo per furto su un autobus.

Nella notte del 22 luglio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Principale hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato all’interno di un autobus, M.M. 32/enne, di Cattolica, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

L’uomo che sicuramente voleva sfidare la sorte, armato di un piede di porco è riuscito a penetrare nel piazzale del deposito degli autobus della START Romagna sito in questa via Carlo Alberto Dalla Chiesa (proprio di fronte alla caserma dell’Arma) ed eludendo la vigilanza è riuscito a salire su un autobus ove ha forzato una biglietteria automatica impossessandosi del relativo incasso. Grazie alla pronta segnalazione effettuata dal personale di vigilanza al deposito giunta al numero di emergenza 112, che una pattuglia della Stazione di Rimini Principale intervenuta sul posto ha bloccato il malfattore mentre scendeva dal mezzo pubblico con il bottino in mano evitando che lo stesso potesse far visita e danneggiare altre casse degli autobus. Ad incastrare il malfattore sono state anche le telecamere di sicurezza montate sugli autobus che si attivano automaticamente ad ogni movimento. L’uomo è stato tratto in arresto e la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. A seguito del giudizio di convalida dell’arresto svoltasi presso il Tribunale di Rimini, il prevenuto è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e la multa di 300,00 Euro con il beneficio della sospensione della pena.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.