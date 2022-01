Rimini. I carabinieri danno scacco al traffico di droga: sequestrati 77 chili tra hashish e marijuana

Condividi l'articolo

I carabinieri della Compagnia di Rimini hanno sequestrato circa 75 chilogrammi di hashish, 4 chili di marijuana e arrestato due corrieri di nazionalità marocchina.

L’operazione è stata portata a termine in due giorni ed è stato l’atto conclusivo di un’attività di indagine che i militari del Nucleo operativo di via Carlo Alberto Dalla Chiesa stavano conducendo da diverso tempo.

Il deposito della droga è stato scoperto in due garage sotterranei in un complesso residenziale di via Flaminia che ospita anche diversi studi legali, non lontano dalla sede del comando provinciale dell’Arma.