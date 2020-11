I cittadini di Marebello disperati per un gruppo di transessuali rumorosi nel tratto di lungomare in prossimità dell’istituto “Marco Polo”. Il malessere viene portato ancora una volta alla luce da Davide Manfroni, medico e consigliere comunale della Lega, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video in cui un trans gli dice chiaramente che quella zona è sua e non deve essere disturbato.