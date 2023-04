Rimini. I depositi bancari e i prestiti bancari stanno diminuendo

Condividi l'articolo

Nuovi dati allarmanti sulla situazione economica italiana: la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha pubblicato uno studio che evidenzia una forte crisi per le famiglie e le attività imprenditoriali, dovuta all’aumento delle bollette, all’inflazione e agli effetti della guerra in Ucraina. Secondo lo studio, i depositi bancari e i prestiti bancari stanno diminuendo e il trend sembra rimanere lo stesso. Il segretario coordinatore della Fabi di Rimini, Mattia Pari, ha mostrato particolare preoccupazione per la provincia di Rimini, dove il calo dei depositi bancari è più evidente rispetto alla media regionale. Il fenomeno sembra è destinato a erodere la ricchezza locale se la situazione dovesse perdurare nel tempo. Il rappresentante della Fabi ha indicato l’inflazione come principale causa della perdita del potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori e ha chiesto interventi a tutela degli stessi. In particolare, ha evidenziato la necessità di rivalutare adeguatamente le pensioni e ha annunciato assemblee con le lavoratrici e lavoratori del settore del credito per presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di avere una banca senza pressioni commerciali e di proteggere la clientela dagli effetti della crisi.