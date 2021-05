Rimini. I detriti del razzo cinese potrebbero cadere sull’Italia centrale?

Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong, è in caduta incontrollata. Lo conferma l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr di Pisa. “E’ la seconda volta che accade con questa versione del razzo – spiega Luciano Anselmo, dell’Isti-Cnr -. La prima nel 2020, quando i frammenti erano caduti su alcuni villaggi in Africa”. Attualmente la caduta potrebbe avvenire nella fascia compresa fra 41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud, e che comprende anche l’Italia centrale e meridionale. È presto però per trarre qualsiasi conclusione in quanto l’orbita potrebbe subire delle variazioni. Il rientro è probabile a metà della prossima settimana, con un’incertezza di alcuni giorni”.