Rimini. I Forestali sequestrano 30 kg di shopper non biodegradabili

I Carabinieri forestali di Rimini hanno controllato l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti alimentari (art. 18 del Reg. n. 178/2002, nonché art. 4 del Reg n. 853/2004) di alcuni negozi del territorio. Sono stati sequestrati circa 30 chilogrammi di shoopper per asporto merci perchè privi dei requisiti previsti ai sensi degli artt. 226 bis e ter del d.lgs 152/2006 (che, si ricorda, prevedono la riduzione del materiale plastico a beneficio di quello biodegradabile e compostabile). Per le violazioni accertate sono state elevate anche sanzioni amministrative per un importo totale di circa 6.500 €.