Rimini. I Giovani Democratici di Rimini offrono un aiuto compiti volontario e gratuito ai bambini di Rimini e dintorni prima del ritorno a scuola!

AIUTO COMPITI PER BAMBINI

I Giovani Democratici di Rimini offrono un aiuto compiti volontario e gratuito ai bambini di Rimini e dintorni prima del ritorno a scuola!

Il primo degli appuntamenti (che saranno dalle 15:00 alle 17:00) sarà martedì 1 settembre, a seguire poi giovedì 3, martedì 8 e giovedì 10 settembre. Un totale di quattro pomeriggi, al circolo PD Euterpe, in viale Euterpe 3, Rimini.

oppure su Whatsapp al 327 0777535. È necessario prenotarsi tramite messaggio su uno dei vari social: Facebook Giovani Democratici Rimini, Instagram gd_rimini, Mail rimini. giovanidemocratici@gmail.com oppure su Whatsapp al 327 0777535.

Il commento del Segretario Provinciale Edoardo Carminucci: “Stiamo registrando ottimi riscontri per questa nostra iniziativa. Siamo studenti delle superiori o universitari che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze per accompagnare i bambini verso un nuovo anno scolastico non facile, in un contesto inedito. In questi incontri saremo affiancati da docenti che ci forniranno materiali e linee guida, d’altronde l’insegnamento non si improvvisa. Quindi sì, la volontà è di aiutare, ma anche con le competenze per farlo al meglio. Assicureremo il distanziamento e faremo tenere la mascherina come previsto dalle varie ordinanze, abbiamo gel igienizzante e tutto l’occorrente. Riusciamo a coprire tutti i campi di studio: italiano, matematica, inglese, a seconda delle necessità che le famiglie ci stanno comunicando man mano. È importante prenotarsi per non ritrovarsi in un numero eccessivo.”