Rimini. I Ministri domenica in concerto ad Arena Lido con “Cronaca nera e musica leggera”

I Ministri domenica in concerto ad Arena Lido con “Cronaca nera e musica leggera”

Nota per i colleghi: I Ministri sono disponibili per eventuali interviste, da concordare con Nina di Astarte Agency : nina@astarteagency.it

Rimini, 28 luglio 2021 – Domenica 1 agosto ad Arena Lido arrivano in tour I Ministri con tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato, uno schiaffo emotivo e coinvolgente come i loro concerti. Dopo il singolo “Peggio di Niente”, la band presenta sul palco della darsena di Rimini il nuovo EP “Cronaca nera e musica leggera” (Woodworm/Universal). Un appuntamento imperdibile, un momento di ripartenza significativa per chi ha messo il live sempre al centro della propria carriera .

L’estetica di “Cronaca nera e musica leggera” è un omaggio alle collane Einaudi (Piccola Biblioteca Einaudi e Nuovo Politecnico) rese indimenticabili dal progetto grafico di Bruno Munari. “Cronaca nera e musica leggera ci suonava già dal titolo come una sorta di saggio mai scritto – spiegano I Ministri – . Tra le altre cose, parla di confusione e di crisi dei saperi, della progressiva scomparsa di una qualche verità condivisa. I saggi Einaudi sono stati la quinta essenza della nostra infanzia, i libri dei grandi, e i loro quadrati erano il simbolo di un sapere con la S maiuscola, moderno ma autorevole. E, in più, elegantissimo. Omaggiarle è un modo per rivederle, farle rivedere e in qualche modo trovare conforto” .

E come a voler battezzare nel migliore dei modi un lavoro discografico che apre un capitolo nuovo per la band, ecco l’approvazione della stessa Einaudi: una benedizione importante, che segna una linea di unione tra generazioni diverse ma unite ancora dalla voglia di parlare a tutti, senza distinzioni.



I quattro brani dell’ep, che mettono le basi per un percorso del tutto nuovo per I Ministri, sono un tentativo di fare ordine tra le voci che arrivano da dentro, dalla parte più profonda e vera dell’io, e quelle che invece, da fuori, assillano, stordiscono e deprimono. Quello che ne viene è una spinta, solo un respiro prima di spiccare un salto: perché le canzoni, in realtà, non riescono mai a fare ordine, ma sanno come farci reagire, come un pugno nello stomaco o come un’esortazione al domani.



Dopo 15 anni sulle scene, un capitolo si chiude e se ne apre un altro. E come a voler sottolineare un elemento di continuità nello stravolgersi di prospettive, vita e abitudini, si sono affidati a Nicolò Cerioni e alla sua arte per i loro abiti di scena – una piccola tradizione della band, cominciata nel 2006 con delle indimenticabili giacche napoleoniche, che li ha resi delle icone del rock in Italia anche nello stile.

I Ministri s i sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all’avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara.