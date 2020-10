Rimini. I ragazzi della Polisportiva Celle sono tornati sui campi di gara

Il primo weekend di gara, dopo il lock down, è stato il 26 settembre dove nel silenzio più assoluto, con gli spalti vuoti, senza i propri cari a tifare per loro, i ragazzi della Polisportiva Celle sono tornati sui campi di gara a sfidare come sempre …prima di tutto loro stessi… nel campionato gold individuale Junior e Senior. In questa gara tutti i ragazzi della Polisportiva Celle si sono qualificati in uno o più attrezzi per la grande finale Nazionale del 10 Ottobre; Thomas Grasso, Alessandro Petroncini, Andrea Cascianelli, Emmanuele Ercolani, Luca Bellondi, Simone Di Lorenzo, Nicola Vaccarini e Alessandro Cardini.

La finale di campionato, il 10/11 ottobre, sempre a Padova, è stata davvero scoppiettante dove i ginnasti della Polisportiva hanno conquistato molti prestigiosi podi.

Il piu? piccolo del gruppo, Nicola Vaccarini all’esordio nella categoria Gold J1 migliora il 3° posto della qualificazione agli anelli aggiudicandosi addirittura la medaglia d’oro. Nello stesso attrezzo Emmanuele Ercolani sale sul podio nazionale per il terzo anno consecutivo, guadagnando un bellissimo bronzo tra gli J2. Nel pomeriggio e? toccato ad Alessandro Petroncini, J3, che centra il podio in 2 delle sue 3 finali, vincendo l’oro al cavallo con maniglie e il bronzo alle parallele. Peccato per la caduta alla sbarra che gli avrebbe senza dubbio messo al collo un’ altra medaglia. Infine Thomas Grasso, gia? con il pass per gli assoluti in tasca in entrambi gli attrezzi riesce a vincere la medaglia d’oro al corpo libero e “solo” l’argento al volteggio a causa di arrivi un po’ imprecisi.

Andrea Cascianelli, Alessandro Cardini e Simone Di Lorenzo non sono riusciti a conquistare la finale a 6 della Domenica nonostante una buona prestazione.

Incredibile prestazione di Luca Bellondi, unico atleta della Polisportiva Celle, a competere sui sei attrezzi (all around) che conquista un meritatissimo BRONZO, nella categoria Junior1.