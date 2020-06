Rimini. I tedeschi arrivano in treno!

Finalmente i treni tedeschi tornano a collegare il Trentino con le altre città italiane e con la Germania. Dal 26 giugno il gruppo Deutsche Bahn ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per Monaco di Baviera, con Verona e Bologna, passando per Trento. Ma non solo: così come già hanno fatto le ferrovie italiane anche quelle tedesche collegheranno Trento alla Riviera romagnola. In particolare il treno per Rimini partirà alle 9.34 da Monaco di Baviera per arrivare nella città romagnola alle 17.33. La tratta inversa parte da Rimini alle 10.35 ed arriva a Monaco alle 18.27.