Rimini. I vertici del Centro antiviolenza “Rompi il silenzio” in visita dal Prefetto

I vertici del Centro antiviolenza “Rompi il silenzio” in visita dal Prefetto

Rimini, 17 settembre 2020

Nel corso del pomeriggio odierno il Prefetto ha ricevuto la Presidente dell’Associazione “Rompi il silenzio” Paola Gualano e la sua Vice Roberta Calderisi, con le quali si è intrattenuto in un clima di serena cordialità.

Le esponenti del Centro antiviolenza hanno illustrato al Prefetto gli scopi e le attività dell’organizzazione, evidenziando l’esigenza di una sempre maggiore diffusione di una cultura che accresca la consapevolezza di donne ed uomini verso comportamenti rispettosi della dignità della donna e segnalando la necessità di una costante attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime di violenza in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela.

Il Prefetto, nel ringraziare le interlocutrici per l’importante funzione assolta, ha richiamato l’attenzione sui contenuti del “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne” sottoscritto in Prefettura nel dicembre scorso, assicurando che sarà sua cura riconvocare il Tavolo in argomento per verificare lo stato di attuazione ad un anno dalla sottoscrizione.

Nel congedare le gradite ospiti, il Dott. Forlenza ha pronunciato parole di incoraggiamento per l’attività quotidianamente svolta e per le future iniziative del Centro.