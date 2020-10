L’Emilia-Romagna si candida a “hub” del turismo sportivo internazionale. Dal Ttg Travel Experience di Italian Exhibition Group, in programma dal 14 al 16 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini, Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna mettono in vetrina le potenzialità del territorio. Un intero padiglione della Fiera, il C4, e l’Emilia-Romagna Sport Arena diventano dunque centro de “Lo sport in valigia. Il turismo sportivo come promozione della Regione”.