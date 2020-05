La “Fase 2” comincerà a Rimini a partire da martedì prossimo 12 maggio: prevede lo svolgimento di tutti i processi a porte chiuse, per tenere fuori tutti quelli non coinvolti direttamente nelle udienze, si attiene strettamente alle indicazioni igienico-sanitarie e attinge a piene mani alla tecnologia per prolungare “preferibilmente” la modalità in remoto sperimentata nel periodo più difficile.