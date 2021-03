Rimini. Il bel tempo porta la gente in spiaggia: fioccano le multe

Tanta gente si è riversata sul lungomare, sia a Rimini sia a Riccione, complice la bella giornata e nonostante la zona rossa. Sono così stati intensificati i controlli. In particolare a Riccione nella sola giornata di sabato i carabinieri della Compagnia hanno sanzionato diciannove persone, per lo più automobilisti, per spostamenti non giustificati da motivi di salute, urgenza o lavoro. Una quindicina sono state invece le multe inflitte dagli agenti del corpo intercomunale di polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.