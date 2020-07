Rimini. Il benvenuto di Santi al nuovo Prefetto

Dichiarazione del presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi:

“Desidero ringraziare con sincerità, al di là delle formule di rito, la Prefetta dottoressa Alessandra Camporota, che dopo quasi due anni di servizio lascia la Prefettura di Rimini. La ringrazio a nome dell’intera comunità provinciale soprattutto nella consapevolezza che ha avuto l’onere di rappresentare il Governo e di gestire una fondamentale cabina di regia con gli enti locali in uno dei momenti più difficili del dopoguerra, e ha saputo farlo, a beneficio di tutti, con grandi professionalità ed efficacia. Qualche mio collega era passato al tu tanto è stato stretto il rapporto di questi mesi con la Prefetta.

All’inizio non è stato semplice, del resto Rimini è una piazza sui generis, tuttavia Alessandra Camporota è stata molto professionale e anche molto decisa e ferma con tutti, ma ha anche saputo trasmettere quella autenticità, quella onestà e quella umanità che la contraddistinguono. In particolare le sue qualità si sono espresse nel periodo della gestione dell’emergenza covid-19, emergenza che ha saputo coordinare in maniera esemplare. Ora apprendiamo del suo trasferimento e nel ringraziarla ancora per l’opera svolta la vorrei salutare dando del lei all’istituzione, ma vorrei salutare la persona con un: ciao Alessandra a presto.”

Al contempo, a nome di tutta la comunità provinciale, do il benvenuto e auguro buon lavoro al nuovo Prefetto di Rimini, dottor Giuseppe Forlenza.