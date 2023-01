Rimini. Il bilancio dell’apposito ufficio comunale sulle cose che i riminesi perdono di più

Dai trapani agli estintori, dalle fedi nuziali agli orecchini, passando per una cassaforte con le ruote, una macchina fotografica e una brandina prendisole dove campeggia la scritta dall’inconfondibile richiamo riminese: ‘La Notte Rosa’. E non mancano orologi e chiavi.

Se si dovesse stilare una classifica, sicuramente il podio degli oggetti più dispersi va ai portafogli, documenti e cellulari, che occupano la top tre. Diverse anche le biciclette (24), compresa una elettrica, e i monopattini (4), così come i dispositivi tecnologici (6 tablet, 3 computer e 3 auricolari bluetooth), gli utensili da lavoro (9) e i pneumatici (2). Osservando l’archivio balzano all’occhio anche i coltelli: alcuni da cucina, altri da macelleria, e uno serramanico. Tra gli scatolini, inoltre, si possono notare ingenti quantitativi di contanti, a testimonianza di uno spiccato senso civico e di responsabilità tra molti riminesi che, quando ritrovano delle banconote, segnalano la cosa all’ufficio dedicato. Nel corso dell’anno appena passato sono state perse (o abbandonate) anche una valigia, 13 zaini e 5 trolley, molti dei quali però in condizioni di abbandono e totale disuso, contenenti all’interno accessori o indumenti maleodoranti, sporchi o rotti, quindi non più disponibili. In questi casi viene stilato un verbale di ‘distruzione per igiene’ così da provvedere alla dovuta eliminazione.