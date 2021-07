RIMINI. Il calendario delle cose da fare in città dal 7 all’ 11 luglio

Condividi l'articolo









Una settimana all’insegna della cultura con Antico/Presente. Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli dove l’antico viene filtrato dalla sensibilità dei contemporanei.

Nell’edizione che celebra i 2000 anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio, il Festival apre il calendario di eventi con tre eccellenze italiane che hanno fatto della cura del passato per trasmetterlo al futuro la loro missione: Antonella Gigli, Paolo Giulierini e Christian Greco. Tre direttori, tre grandi musei e collezioni a confronto. La settimana si chiude sabato 10 luglio con una Lectio magistralis di Roberto Vecchioni dal titolo ‘Sul Ponte’. Come sempre non mancherà l’attenzione ai bambini e ai ragazzi che in Piccolo Mondo Antico Festival trovano la possibilità di poter vivere esperienze proiettate nella storia più antica.

Da non perdere anche l’opportunità di ammirare a confronto le opere dedicate a San Giuseppe di Guercino e Guido Reni, in mostra al Tempio Malatestiano, dove, venerdì 9 luglio alle ore 21.00 è prevista una conversazione tenuta da Massimo Pulini sul dipinto raffigurante San Giuseppe con mandorlo fiorito del Guercino, mentre nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti, al Museo viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini. Nel Foyer del Teatro Galli apre invece questa settimana al pubblico una mostra particolare dedicata al grande maestro del cinema, ‘Omaggio a Fellini’, nell’ambito del progetto artistico del Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile del rifiuto’. Non mancheranno come di consueto gli appuntamenti con la musica al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini e con il cinema all’Arena Lido. Appuntamento a Rimini anche per Santarcangelo Festival, manifestazione che festeggia la sua 50a edizione e che a Rimini prevede una performance liberamente ispirata al film di Federico Fellini del 1986, ‘Ginger e Fred’ in sala Pamphili e una mostra fotografica a cura di Uliano Lucas alla Galleria dell’Immagine.

Per chi vuole trascorrere piacevoli serate in centro storico il mercoledì e il venerdì i musei comunali sono aperti al pubblico anche la sera, dalle ore 21. Il mercoledì sono aperti anche i negozi con l’ormai tradizionale iniziativa Rimini Shopping Night e da mercoledì 7 luglio parte anche il mercatino dei bambini, mentre il venerdì in piazza Tre Martiri si svolge il Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico.

Venerdì 9 prende il via anche Sport Dance, il più grande evento di danza sportiva al mondo, con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.