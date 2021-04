Rimini. Il candidato sindaco Sadegholvaad accelera: ecco il programma

Attivare forme sistematiche di partecipazione alle scelte amministrative attraverso i Forum partecipativi e mettere in piedi meccanismi innovativi e strutturali di sharing/condivisione (di economia, di mobilità, di energia, di comunità) diventano il metodo privilegiato di lavoro; flessibilità, rapidità, aggiornamento tecnologico, certezza dei tempi di risposta diventano l’obiettivo aziendale della macchina comunale: potenziamento delle agevolazioni per gli asili, nuovi poli sanitari omogenei per tutto il territorio comunale, sgravi tributari e incentivi per la riduzione degli affitti sul modello della No Tax Area per i negozi e in particolare per quelli di vicinato che aprono nelle aree più decentrate, ritorno alle sedi comunali diffuse, distribuzione del “credito energetico” prodotto da piccoli e grandi hub di energie rinnovabili alla comunità riminese, trasparenza piena alle tempistiche di autorizzazione di qualsiasi atto amministrativo, apertura di un grande forum partecipato per Rimini Capitale della Cultura 2024, risorse pubbliche orientate specificatamente alla protezione e ai bisogni sociali e alla scuola, una grande pianificazione di edilizia popolare, specificatamente dedicata ai giovani e alle giovani coppie, da ricavare recuperando aree già costruite e non consumando nuovo territorio.