Candidato sindaco ed elezioni amministrative: sono tre i nomi in lizza per Fratelli d’Italia. E sono proprio i nuovi ingressi nel gruppo consiliare guidato da Gioenzo Renzi: Nicola Marcello, Filippo Zilli e Carlo Rufo Spina. A spuntarla potrebbe essere proprio mister preferenza Marcello. A quel punto bisognerà fare “digerire” il nome alla Lega, impresa non proprio agevole. Di certo il centrodestra sta accelerando i tempi per cominciare a costruire la campagna elettorale sul proprio candidato.