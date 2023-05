Rimini. Il ciclo di incontri “Parla con lei. Sapienza contro violenza”

Condividi l'articolo

Prosegue con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni che presentano il loro libro “Vita e visioni. Mary Shelley e noi”

Mercoledì 10 maggio, ore 17, Cineteca di Rimini

RIMINI, 8 maggio 2023 – Dopo i due appuntamenti di aprile con Benedetta Tobagi e Ileana Montini, dedicati al tema della Resistenza delle donne, il ciclo “Parla con lei. Sapienza contro violenza” del Coordinamento Donne Rimini sposta il suo focus sui giovani con due incontri diversi ma ugualmente interessanti.

•• Il primo, mercoledì 10 maggio alle 17 in Cineteca a Rimini , vede protagonista l’affascinante figura di Mary Shelley, donna libera e indipendente che seppe introdurre in letteratura il tema della mostruosità e della discriminazione sociale.

Ne parlano Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, che – in dialogo con Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club – presentano il loro nuovissimo libro “Vita e visioni. Mary Shelley e noi” (Mucchi Editore). Un volume che raccoglie diversi saggi sulla scrittrice, celebre soprattutto per il suo “Frankenstein” (ma di cui c’è da dire molto di più da una prospettiva di genere) e anche una suggestiva graphic novel, firmata dall’illustratrice Claudia Leonardi, che rende il libro un’opera rivolta anche a ragazze e ragazzi.

GLI AUTORI

Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del diritto, insegna anche Teoria e prassi dei diritti umani e Didattica del diritto e media education presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore. Co-fondatore del CRID – Centro di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore, ha scritto e curato libri, saggi e articoli sui diritti delle donne e sul giusfemminismo.

Vittorina Maestroni, laureata in Economia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, da oltre venti anni è impegnata nell’associazionismo femminile. Lavora al Centro documentazione donna di Modena – di cui è presidente dal 2011 – dove si occupa di progettazione culturale, ricerca e formazione.

•• Il secondo appuntamento, venerdì 16 giugno, ore 18, Teatro degli Atti , in collaborazione con il festival Mare di Libri, vedrà come ospiti Vera Gheno e Giulia Blasi, che interverranno sul tema“1 parola, 2 generazioni: PARITÀ”

Gli incontri hanno il patrocinio del Comune di Rimini.

Per informazioni:

Casa delle Donne tel. 0541 704545 | Biblioteca civica Gambalunga tel. 0541 704486