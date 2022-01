Rimini. Il colosso Anex atterra al Fellini: 16mila turisti a settimana, 150 hotel sotto contratto e rotte con l’Ucraina

Condividi l'articolo

Il colosso turco Anex Travel Group prova a fare spiccare il volo all’aeroporto Federico Fellini e al turismo della riviera. Obiettivo, 16mila passeggeri a settimana. Già 150 alberghi messi sotto contratto. Rotte con l’Ucraina, da dove si partirà da maggio. Poi si punta ai collegamenti con i mercati grossi per la riviera, ovvero Russia e Germania in testa. E c’è anche una nave da crociera da 200 metri da fare attraccare a Ravenna. Aperta una base operativa proprio nello scalo riminese, dove ieri c’è stata la presentazione dei piani da parte dell’operatore che risulta secondo al mondo per fatturato, 10 miliardi nel periodo pre pandemia, oltre a 25 anni di esperienza alle spalle. Soddisfatto anche il sindaco Sadegholvaad, che ha definito lo sbarco di Anex “una grande notizia sia sotto l’aspetto pratico e operativo che simbolico: ho dichiarato come sia necessario tornare a rialzare la testa e, soprattutto sul fronte del turismo, il settore economico maggiormente penalizzato dalla pandemia, occorra tornare a programmare le attività sulla base di un approccio generale più positivo e pro attivo”.