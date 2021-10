Rimini. Il comandante Zechini confermato alla guida del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione Coriano e Misano Adriatico, oltre che di Bellaria Igea Marina

Condividi l'articolo









Il comandante Zechini confermato alla guida del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione Coriano e Misano Adriatico, oltre che di Bellaria Igea Marina

RICCIONE 15 ottobre 2021 – Il comandante Achille Zechini resterà alla guida del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico, oltre che del Comune di Bellaria Igea Marina per un altro anno. L’incarico del comandante sarebbe scaduto il 31 ottobre e sarà quindi prolungato fino al 31.10.2022. Nelle more, dunque, dell’eventuale copertura del posto attraverso una procedura selettiva, l’amministrazione comune di Riccione ricevuta l’espressa richiesta da parte dei Comuni di Coriano e Misano Adriatico, e Bellaria Igea Marina, ha espresso la volontà di potersi avvalere temporaneamente della professionalità del comandante Achille Zechini in qualità di Dirigente del Settore 2 “Polizia Municipale e sicurezza Urbana” e di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico e del Comune di Bellaria Igea Marina. Il comandante Zechini – si precisa- ha maturato i requisiti di legge per il pensionamento e come tale assumerà l’incarico a titolo gratuito. La legge prevede infatti che per i dirigenti della polizia di Stato, quale è il comandante Zechini, il raggiungimento del pensionamento non impedisce l’assunzione di incarichi come rilevato nella Circolare interpretativa n. 6 del 04.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il conferimento dell’incarico sarà a titolo gratuito per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, fra i Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico ed il Comune di Bellaria – Igea Marina.

“Il comandante Zechini è stata una risorsa importante e qualificata per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale – ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. L’amministrazione comunale di Riccione dopo aver raccolto le richieste anche da parte degli altri Comuni con estrema soddisfazione ha proposto il prolungamento dell’incarico al comandante Zechini che ancora una volta ha dato prova di grande spirito di servizio nell’accettare una responsabilità e un lavoro di grande impegno nei nostri territori”.