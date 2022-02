Rimini. Il Comune assume: la carica degli 830 in fila per il posto fisso

Condividi l'articolo

In centinaia in fila per un posto fisso e una retribuzione che, al netto delle tasse, si aggirerà attorno ai 1.450 euro al mese. Succede in Comune, dove per il 2022 hanno deciso di riaprire le porte per una raffica di assunzioni che potrebbero aumentare anche rispetto agli anni precedenti, causa pensionamenti e sblocco dei concorsi pubblici avvenuto nei mesi scorsi. Un combinato disposto che ha portato, tra i vari contratti a tempo indeterminato proposti da Palazzo Garampi, anche ai cinque da destinare adesso ad altrettanti funzionari amministrativi che andranno messi negli uffici di Anagrafe, Stato civile ed Elettorale. Per cercare di ottenere questo posto di lavoro, hanno risposto al bando 830 persone che ora inizieranno la lunga selezione.