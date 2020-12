Il Comune di Rimini ha deciso di vietare l’affissione in città di una serie di manifesti contro l’uso della pillola abortiva. La richiesta era stata fatta dall’associazione “Pro Vita & Famiglia”. Nel cartellone si legge la scritta “Prenderesti mai dei veleno?”. La giunta comunale ho detto no all’affissione in quanto “Definire veleno un farmaco approvato e giudicato sicuro dalle autorità sanitarie è falso e fuorviante”.