Servizio speciale di navetta messo a disposizione del Comune per persone disabili presso l’Istituto Tecnico Economico Statale “Valturio”. Il provvedimento è stato preso in seguito a problemi di accessibilità riscontrati per le persone diversamente abili in occasione del referendum del 20 e 21 settembre. Rimangono disponibili per gli elettori disabili iscritti nelle sezioni del plesso, tutte le altre sezioni elettorali della città.