Il Comune vieta i bagni nel tratto di mare antistante il cantiere delle fogne davanti a piazzale Kennedy. Una decisione presa in seguito alla morte di un 69enne e la denuncia dei marinai di salvataggio, che parlano di una pericolosa fossa capace di risucchiare anche i nuotatori più esperti. In piedo inoltre una inchiesta aperta dalla Procura per omicidio colposo.