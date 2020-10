RIMINI: IL CONCERTISTA GIANMARIO STRAPPATI DOCENTE PRESSO IL PRESTIGIOSO ISTITUTO SUPERIORE DI MUSICA J. HERNANDEZ DI BUENOS AIRES

Il solista Gianmario Strappati terrà da martedì 3 novembre 2020 un corso accademico annuale online di Tuba ed Euphonium presso il celebre Istituto Superiore di Musica J. Hernandez di Buenos Aires. L’iniziativa promossa dalla prestigiosa istituzione argentina, presenta un docente che ha svolto un’intensa attività solistica nei vari continenti. Il musicista (insegnante presso i corsi di perfezionamento del Rimini Brass Ensemble) vanta un curriculum artistico –didattico con concerti in veste di solista in Finlandia, Germania, Inghilterra, Italia, Bulgaria, Romania, Grecia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia, Albania, Montenegro, Russia ( prestigioso Festival Tchaikovsky), Austria (Mozarteum di Salisburgo) e Lipsia al Bachmuseum per il 334esimo compleanno di J. S. Bach accompagnato da prestigiose orchestre europee ed asiatiche. Ha tenuto recital e masterclass per Università, Conservatori e scuole superiori di musica dell’ Argentina, Brasile, Albania, Italia, Romania, Moldavia, Messico, Honduras, Kosovo, Perù, Bolivia, Costa Rica, Uganda (Africa) e Venezuela. E’ stato intervistato e recensito da testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive dei 5 continenti. Il nostro solista terrà via Zoom un lungo percorso pedagogico al quale parteciperanno musicisti provenienti da vari paesi dell’America Latina. Il concertista ha ringraziato pubblicamente il Direttore Maestro Leonardo San Juan e il segretario generale Prof. Fernando Mino per la professionalità, disponibilità e sensibilità dimostrate nell’organizzazione di questa interessante offerta formativa, che prevede corsi accademici e di perfezionamento. Gianmario Strappati è Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo.