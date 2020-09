RIMINI. Il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi: “L’ordinanza “temporanea e limitata” del Sindaco per contrastare il consumo dell’alcol sul suolo pubblico è un provvedimento insufficiente”

L’ordinanza del Sindaco per contrastare il consumo di alcol sul suolo

pubblico, temporaneamente, dal 10 ottobre al 31 maggio e

limitatamente ad un perimetro del Centro Storico, è un provvedimento

insufficiente.

Il contrasto al consumo dell’alcol sul suolo pubblico non può ridursi ad

alcuni mesi dell’anno, né può essere circoscritto all’interno di una parte

del Centro Storico, delimitata da alcune vie, trascurando il restante

territorio comunale.

Bisogna contrastare “sempre e ovunque” il consumo di bevande

alcoliche di qualsiasi gradazione sul suolo pubblico, di vie, piazze,

marciapiedi, aree mercatali, parcheggi, aree verdi, nei pressi di

supermercati o minimarket che vendono tali bevande.

Le occupazioni del suolo pubblico da parte di persone con il bicchiere o

le bottiglie in mano che bivaccano, nuociono al decoro e alla vivibilità

urbana : creano disagi ai cittadini, causano problemi di ordine pubblico e

sicurezza, disturbo della quiete, danneggiamenti, imbrattamenti e

l’abbandono a terra dei contenitori di vetro, latta o plastica.

Mentre in diversi luoghi pubblici della città avviene tutto ciò, il vigente

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini, all’art.3, si limita a

vietare solo il consumo dei superalcolici (oltre 21 gradi) sul suolo

pubblico, consentendo le altre bevande alcoliche.

Per questo, oltre 2 anni fa, ho presentato, il 24.5.2018, la Mozione

consigliare di modifica al Regolamento di Polizia Urbana, discussa in

Commissione il 12.9.2018, che attualmente vieta solo il consumo dei

superalcolici (oltre i 21 gradi), con i seguenti emendamenti :

1) E’ vietato consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica sul

suolo pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di

somministrazione, o aree pubbliche autorizzate da parte della

Amministrazione Comunale (Sanzione da euro 100 a euro 600);

2) Il consumo di bevande alcoliche sul suolo pubblico potrà essere

autorizzato, in deroga, solo in occasione di iniziative e

manifestazioni particolari di interesse collettivo, individuate dalla

Giunta Comunale, sempre nel rispetto della vivibilità degli spazi

pubblici e del consumo responsabile.

Invece di ricorrere per la terza volta a “Ordinanze temporanee e limitate”,

che non possono essere definite “contingibili e urgenti”, dinnanzi a

situazioni persistenti; è necessario, modificare “coerentemente” il

Regolamento di Polizia Urbana per vietare nell’intero Comune di Rimini

il consumo delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sul suolo

pubblico, che è Regola adottata nei paesi del Nord Europa e sempre più

nelle città italiane.

Gioenzo Renzi