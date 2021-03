Rimini. Il covid blocca anche la democrazia: elezioni amministrative rinviate al 10-11 ottobre 2021

Le elezioni amministrative della primavera del 2021 saranno spostate al 10-11 ottobre 2021. Le elezioni si sarebbero dovute tenere tra il 15 aprile e 15 giugno 2021. L’incremento preoccupante dei contagi e l’andamento a rilento dei vaccini sta consigliando il governo a spostare la data. Troppi i rischi non solo per i giorni del voto ma soprattutto per le iniziative durante la campagna elettorale. Sono chiamati al voto città come Roma, Milano, Torino, Napoli. In Emilia Romagna i comuni impegnati nel rinnovo sono 47. Bologna, Ravenna e Rimini i capoluoghi. Nella provincia di Rimini oltre al capoluogo vi sono i comuni di Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli.