Rimini. Il Covid contagia la struttura residenziale di riabilitazione di persone affette da disabilità

Sono 272 i positivi al Covid comunicati ieri dalla Regione, di cui ben 161 riguardano pazienti che presentano sintomi. Coronavirus che entra anche in un’altra struttura sanitaria. Si tratta della cooperativa Luce sul mare, l’istituto di cura e riabilitazione di via Pinzon a Bellaria Igea Marina. Qui un paio di settimane fa sono emerse una quindicina di positività, a cui ne sono seguite altre 15 negli ultimi giorni, per un totale di una trentina di pazienti contagiati: tutti ospiti della struttura residenziale di riabilitazione di persone affette da disabilità fisica o psichica.