Rimini. Il covid è entrato in una casa di riposo della provincia, facendo una decina di contagiati tra ospiti e operatori

Condividi l'articolo









Crescono in Romagna i focolai negli ospedali e nelle case di riposo. In diversi casi i contagiati sono vaccinati. Nell’ultima settimana si sono contati ben 7 focolai in strutture ospedaliere e per anziani, di cui 2 a Rimini. Il virus è entrato in una casa di riposo della provincia, facendo una decina di contagiati tra ospiti e operatori. Il focolaio si è verificato in una struttura privata (e non convenzionata) e non appena sono stati diagnosticati i primi positivi, sono stati fatti i tamponi a tutti gli anziani e al personale. Questo ha permesso di evitare che il virus si diffondesse ulteriormente, e di contenere così i contagi. Tutti, tra gli anziani trovati positivi, erano vaccinati. La maggior parte di loro ha avuto il Covid in forma lieve.