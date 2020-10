Rimini. Il covid ha dimezzato le malattie sul lavoro

Il Covid ha influenzato l’andamento degli infortuni in ambito lavorativo, soprattutto per il periodo che va da marzo a luglio, come rilevato anche dall’Inail. Confrontando infatti i dati compresi dal gennaio all’agosto del 2019 con il corrispondente periodo di quest’anno, si nota che le malattie professionali denunciate a Rimini sono calate del 57% (passando da 321 a 138). Prendendo in considerazione il totale degli infortuni denunciati risultano diminuiti del 23,6% (da 3.477 a 2.658) per la chiusura e lo stop forzato di molte attività durante il lockdown. Aumentati invece da 3 a 5 gli incidenti mortali.