RIMINI. Il giardino dedicato a Pietro e Marco Arpesella, pionieri del turismo a Rimini. Le parole del Sindaco Andrea Gnassi

Con Lavinia Arpesella al giardino dedicato a due uomini straordinari, nonno Pietro e papà Marco. Pietro e Marco Arpesella sono stati due pionieri del turismo, due innovatori che hanno contribuito a trasformare l’innata vocazione all’accoglienza della nostra città in vera e propria industria dell’ospitalità. Anche grazie a loro Rimini è diventata leader del turismo in Italia e in Europa. Non a caso il primo Sigismondo d’oro fu assegnato nel 1994 proprio a Pietro Arpesella per essere “decano della categoria e custode appassionato e affettuoso di un simbolo della Città, della sua memoria e della sua storia balneare”.