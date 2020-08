Rimini. IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI 2020 – 5a tappa

IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI 2020 – 5a tappa

Anche in agosto, Il Giro del Mondo in 80 Corti 2020 sarà ospite dell’associazione Il Palloncino Rosso presso la Colonia Bolognese di Rimini e anche in questa occasione proporremo 10 storie da raccontare in 10 piccoli grandi film.

QUANDO

19 agosto, dalle ore 21.15

DOVE

Colonia Bolognese, Miramare di Rimini.

INGRESSO GRATUITO

COME

L’accesso sarà consentito con mascherina che si potrà togliere una volta preso posto; i posti a sedere saranno distanziati di 2 metri fra di loro e saranno limitati, per chi non trovasse una sedia libera si potrà sedere per terra mantenendo le distanze di sicurezza, per cui vi invitiamo a portarvi un asciugamano o una stuoia.

Il Giro del Mondo in 80 Corti è un evento organizzato da Amarcort Film Festival

Le illustrazioni dell’edizione 2020 del Giro del Mondo in 80 Corti sono ad opera di Francesca Nathalie Trentadue e Marco Balestri

