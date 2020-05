Il Comune di Cesenatico per il 15 ottobre ha annunciato la tappa del Giro d’Italia sul tracciato della storica “Nove Colli”. E’ dunque ipotizzabile che la carovana arriverà a Rimini il 14 ottobre giorno di San Gaudenzo. Quale sarò la sede del traguardo riminese della corsa? Al momento non è dato saperlo. L’ufficializzazione, comunque, arriverà il prossimo 15 giugno quando dovrebbe essere sciolta l’incognita sui mondiali di ciclismo programmati in Svizzera dal 20 al 27 settembre