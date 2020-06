Rimini. “Il Governo degli incapaci ci sta rovinando”

Rimini, manifestazione 2 giugno.

Il Governo degli incapaci ci sta rovinando:

decreti e promesse, ma politiche per il rilancio dell’economia nulla.

Tre mesi di blocco delle attività senza ricavi.

Tra un po’ ci chiederanno di pagare i debiti fiscali scaduti, ma non ci saranno i soldi.

Dopo aver bloccato il Paese non sanno farlo ripartire.

C’è bisogno di un Comitato di Liberazione e di una nuova resistenza per liberare l’Italia dalla politica degli incapaci e del nuovo fascismo.

Partito Democratico e M5stelle stanno mettendo in campo il peggio del peggio per cui sta scoccando l’ora dell’assunzione delle responsabilità per cacciarli dal governo.

Marzio Pecci