RIMINI. Il Grupo Compay Segundo ieri in concerto sotto le stelle di Arena Lido 

Rimini, 23 luglio 2021 – Oltre 500 persone ieri sera ad Arena Lido per la tappa riminese del tour europeo del Grupo Compay Segundo. Salvador Repilado Labrada, figlio del leggendario Máximo Francisco Repilado Muñoz, più noto come Compay Segundo e celebrato in tutto il mondo dal film documentario di Wim Wenders, accompagnato dai suoi musicisti ha regalato al pubblico due ore di grande musica ed emozioni, portando la magia delle sonorità cubane e l‘atmosfera del Buena Vista Social Club nel suggestivo spazio alla darsena di Rimini.

(FOTO FABRIZIO PETRANGELI)

