Rimini. Il Gruppo Focchi di Rimini riveste “The Cube”

The Cube è il nuovo edificio multifunzionale di 17 piani firmato da Renzo Piano a Londra che sembra galleggiare, leggero e trasparente, nella nevralgica Paddington Square. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione – afferma Maurizio Focchi, AD del Gruppo Focchi di Rimini – che ci permette di portare nel mondo la bandiera dell’eccellenza del Made in Italy, soprattutto in un momento difficile e di grandi aspettative come questo. È un lavoro che ha richiesto un’estrema complessità progettuale ‘tailor made’; è stata una sfida che la nostra squadra ha colto come sempre con entusiasmo e professionalità, creando su misura anche l’ultimo dettaglio”.