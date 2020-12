RIMINI. Il lungomare più incompiuto del mondo! Nota del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

La riqualificazione dell’area, che riguarda lo storico e principale tratto del

Lungomare, da Piazzale Boscovich alla rotonda del Grand Hotel, era

stata rinviata al 2021, dopo la scadenza delle concessioni, rinnovate fino

al 31/12/20.

A 20 giorni da tale scadenza, non è noto se verranno rinnovate le

concessioni e sino a quando; neppure è stato indetto un Bando per le

“manifestazioni di interesse”, come avvenuto per i restanti tratti di

Lungomare.

Per tali ragioni, abbiamo proposto di indire urgentemente un regolare

Bando o Concorso internazionale di idee, per la riqualificazione urbana e

architettonica dell’area strategica di Marina Centro, compresa tra Piazzale

Boscovich, Rotonda del Grand Hotel, Lungomare Tintori, Viale Cristoforo

Colombo.

Inoltre, constatiamo che non sono ripartiti, i lavori di completamento

del tratto di Lungomare Tintori, da Piazzale Fellini a Piazzale Kennedy

(tratto 1) e del Lungomare Spadazzi a Miramare (tratto 8). Lavori che

prevedono la realizzazione “a monte” della pista ciclabile e la

pavimentazione. Il rischio concreto è l’incompatibilità delle realizzazioni

con la prossima stagione balneare.

Riscontriamo, ancora, che non sono stati approvati i progetti esecutivi di

realizzazione del tratto di Lungomare, da Piazzale Kennedy a Piazzale

Tripoli (secondo tratto), e da Piazzale Tripoli a Piazzale Pascoli (terzo

tratto), che prevedono l’eliminazione di 250 posti auto e di 200 posti

motocicli, senza individuare soluzioni alternative.

Non abbiamo ricevuto alcuna risposta all’interrogazione consigliare di

giovedì, sulle conclusioni delle negoziazioni con i soggetti privati, per la

cessione dei diritti di superficie e le costruzioni previste nei suddetti

tratti di lungomare (negozi, bar, ristoranti, e altri esercizi).

Allo stesso modo, l’Amministrazione è stata reticente sull’iter

progettuale del parcheggio interrato di Piazzale Fellini (spesa prevista: 8

milioni di euro), la cui realizzazione era stata annunciata per il 2021.

In conclusione, il Parco del Mare, annunciato 5 anni fa, procede con forti

ritardi, sono stati realizzati, parzialmente, solo 2 tratti su 9.

Quello che era stato annunciato essere il Lungomare più bello del Mondo,

rimane la più importante opera incompiuta dell’Amministrazione Gnassi

e non è possibile sapere come e quando potrà essere ultimata.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare Fratelli d’Italia