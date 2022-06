Rimini. Il marito la massacra e il figlio di appena 12 anni la minaccia: “Sono peggio di papà, prima o poi dovrai chiudere gli occhi e io ti ammazzerò”

Condividi l'articolo

Marito violento condannato a 8 anni di reclusione e una multa di 9mila euro dal tribunale riminese. Tra gli episodi contestati, la donna aveva scoperto una relazione extraconiugale del marito e in quell’occasione per tutta risposta il 48enne l’aveva picchiata tanto da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso. A questo si sommavano continui insulti e vessazioni che avvenivano anche davanti ai bambini. A causa della difficile situazione famigliare, il più grande ad appena 12 anni aveva iniziato ad assumere marijuana e sobillato dal padre anche lui aveva iniziato ad avere comportamenti ostili nei confronti della mamma. L’uomo aveva poi minacciato la donna dicendole che “puoi anche chiamare i carabinieri che certamente mi porteranno dentro ma tuo figlio ti ammazzerà mentre dormi”. Solo nel 2021, in seguito all’ennesimo episodio di violenza, la donna aveva trovato il coraggio di denunciare: addirittura il figlio la minacciava dicendole: “Sono peggio di papà, prima o poi dovrai chiudere gli occhi e io ti ammazzerò”.