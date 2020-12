Giovannino Tentoni va in pensione. Ieri è stato l’ultimo giorno da medico di famiglia. A marzo compirà 70 anni ed è giunto il tempo della pensione. Il medico ha già spiegato che naturalmente farà il vaccino anti covid ed ha anche partecipato al bando del commissario straordinario dell’emergenza, Domenico Arcuri, come medico vaccinatore. Cercavano 3mila medici in tutta Italia e ora aspetta la chiamata.