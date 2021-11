Rimini. Il metano tocca numeri incredibili in una pompa del riminese: 2,250 euro al chilo

Condividi l'articolo









Il metano tocca numero incredibili in una pompa del riminese: 2,250 euro al chilo. Ben 130 per cento in più rispetto alla quotazione di luglio, dove un chilo alla pompa era pagato poco più di 0,90 euro. Nel raggio di pochi chilometri, grazie alle riserve e ad accordi vecchi ancora in vigore, si trova anche a 1,669 e 1,959 euro al chilo. Secondo il Codacons c’è stato un aumento di circa 430 euro su base annua per famiglia, con un costo cresciuto di circa 20 euro in più per un pieno, rispetto allo stesso periodo del 2020.