Rimini. Il ministero tiene bloccati cento giovani medici

Sono 24mila i giovani, di cui un centinaio a Rimini, che dopo aver conseguito la laurea in Medicina e chirurgia attendono da ottobre di conoscere i risultati del concorso, su base nazionale, a cui hanno partecipato per iniziare il percorso di specializzazione in ospedale. Risultati che a tutt’oggi, dopo una serie di rinvii dei termini di pubblicazione, ancora non sono stati resi pubblici. Così Maurizio Grossi, presidente provinciale dell’Ordine dei medici: “Non posso che ammettere l’imbarazzo e l’indignazione di un presidente di Ordine che non sa cosa rispondere a questi ragazzi, se non rilevando la profonda inadeguatezza di chi è al vertice del sistema”.