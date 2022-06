RIMINI. Il Ministro Giovannini, Linda Sarsour, Federico Faggin, Nicola Gratteri, Pupi Avati e tanti altri: ecco gli ospiti del WMF2022

Condividi l'articolo

Dalla Space Economy ai diritti umani, dalla lotta alla mafia all’ambiente. Il WMF – il più grande Festival sull’innovazione Digitale del Pianeta, si preannuncia ricco di grandi ospiti per affrontare i temi più rilevanti del nostro tempo: per un futuro diverso, più tecnologico, giusto e sostenibile. Nell’ampio parterre di ospiti che calcheranno il Mainstage il Ministro Enrico Giovannini, Linda Sarsour, Siyabulela Mandela, Giorgio Metta dell’IIT, Pif, il Procuratore Nicola Gratteri, Pupi Avati,

Al WMF2022, che aprirà le porter domani, 16 giugno presso la Fiera di Rimini, sono atessi grandi ospiti per affrontare le numerose tematiche che caratterizzano la manifestazione; ambiente, tecnologia, robotica, diritti umani, smart cities, lotta alla criminalità e tanti altri, legati dal comune denominatore dell’innovazione tecnologica come mezzo per la costruzione di un futuro migliore, paritario e sostenibile.

Con la conduzione di Cosmano Lombardo, chairman e fondatore del WMF, e la co-conduzioni di Natasha Stefanenko, Anna Safroncik e Diletta Liotta, il Festival darà voce a grandi personalità della nostra epoca, per uno spettacolo che si preannuncia ricco di emozioni.

Grande risalto verrà dato ai temi delle AI e della robotica; dal primo incontro dal vivo con Robot Sophia, la macchina umanoide più avanzata del mondo giunta direttamente da Hong Kong, al progetto dell’IIT documentato negli anni dal WMF iCub, raccontato da Daniele Pucci – Head of Artificial and Mechanical Intelligence – fino alla presenza in stage del cane meccanico della Boston Dynamics Spot, portato sul palco dal prof. Bojan Jerbi? del Dipartimento di robotica dell’FSB di Zagabria e coinvolto nei progetti del WMF International Roadshow che hanno anticipato durante tutto l’anno la kermesse di giugno. Presenta anche il robot del nucleo artificieri della Polizia di Stato, che mostrerà al pubblico come disinnescare un ordigno.

La tecnologia e l’innovazione digitale rimangono i capisaldi della formazione e degli speech ispirazionali del WMF. Quest’anno saranno protagonisti nomi del calibro di Angelo Zinzi, tecnologo dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che illustrerà le nuove tecnologie in materia di difesa planetaria, e Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che parlerà dei progetti dell’istituto su Ricerca innovativa e Tech Transfer.

Diversi gli speech rivolti all’ambiente e al rispetto dei diritti umani, con la presenza di ospiti come Linda Sarsour, attivista americana fra le organizzatrici della Women’s March. Parlerà agli ospiti del Festival di Diritti umani e innovazione. Savo Heleta, professore alla Durban University of Tech del Sud Africa, affronterà invece il tema del cambiamento climatico e della cittadinanza del futuro. Non mancheranno inoltre le tematiche della lotta allo spreco alimentare e della sostenibilità con Andrea Segrè, Founder della Campagna Spreco Zero/Waste Watcher International.

Dopo due anni di pandemia, con un lento e graduale ritorno alla normalità, al WMF verrà fatto il punto sull’attuale situazione di sanità, innovazione, Ricerca e tech transfer con l’intervento di Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE che da anni collabora con il Festival.

“Un Mainstage mai così variegato di ospiti e tematiche di attualità, con cui tracceremo i trend del domani e il futuro del nostro Paese” ha commentato Cosmano Lombardo ideatore del WMF. “Siamo davvero orgogliosi di poter portare un programma così ricco di iniziative raccontate da personalità di questo livello. Il Mainstage è il cuore del Festival e gli incontri di valore saranno la colonna portante del WMF”.

Atteso il ritorno dell’ultrarunner Roberto Zanda, fonte di ispirazione con la sua storia di sopravvivenza e resistenza alle avversità. Per la prima volta fra gli ospiti invece, Danielle Frederique Madam, pesista e personaggio televisivo, che affronterà il tema dello sport come mezzo di inclusione, e Hassan Nourdine, campione italiano di pugilato.

Legalità e lotta alla mafia saranno argomento che verranno nuovamente affrontati con il Procuratore del tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri e il regista, attore e sceneggiatore PIF, Sarà l’occasione per rimarcare il messaggio contro la criminalità fortemente sostenuto dal WMF, in memoria del trentesimo anniversario delle stragi di mafia di Capaci e Via d’Amelio. Il Mainstage del WMF sarà infatti titolato proprio a Falcone-Borsellino.

Dal mondo del cinema e dell’intrattenimento, arrivano sul palco del WMF i registi Pupi Avati e Alessio Cremonini, l’attore Alberto Malanchino ed i doppiatori Franco Latini, Alessandro Messina, Giorgio Borghetti, Marco Mazzocca, che ci racconteranno i retroscena del grande schermo, del doppiaggio e di tutto ciò che gira intorno al mondo della pellicola.

Più di 90 referenti istituzionali prenderanno la parola in oltre 17 panel, tra cui il Ministro Giovannini, i Sottosegretari di Stato Della Vedova e Costa, il Consigliere del Mipaaf Elio Catania, i Deputati Barzotti, Carabetta, Invidia, Zanichelli, Bruno Bossio, Ianaro, Viscomi, l’Eurodeputato Benifei e la Vicepresidente dell’Emilia-Romagna Schlein. Al WMF, anche il panel con i Sindaci dei Comuni parte del WMF HUBitat e i panel sulle audizioni parlamentari su IA e Digital Creators.

Invece con Giuseppe Iacono, Coordinatore di Repubblica Digitale – di cui il WMF è membro ufficiale – si parlerà di Competenze Digitali al giorno d’oggi e sul piano strategico per colmare il gap esistente.

Tanti infine i momenti di show e musica con le esibizioni live di Irama, Roy Paci e Queenmania.

WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l’appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell’innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un’Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF – ideato e prodotto da Search On Media Group – è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.