RIMINI. “IL MOMENTO È MOLTO DELICATO”…NOTA DI SAP RIMINI (SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA)

I recenti fatti di cronaca, anche nella nostra città, ci dimostrano che le

contestazioni contro chi veste una divisa sono quanto mai un fatto concreto.

Sono ricorrenti eventi di questo tipo che non vanno assolutamente imitati o

giustificati.

Avevamo sollevato questo problema già in primavera ed ora si manifesta con

protagonisti sempre più giovani.

Sempre di più si stanno lasciando ampi spazi agli allergici alle divise e ai vogliosi

di disordine sociale che soffiano sopra ogni brace per riaccendere il fuoco chi

veste l’uniforme

Sono già molti i video che circolano, in cui si cerca di mettere in cattiva luce

l’operato degli agenti. Filmati creati ad hoc con atti di disobbedienza alle leggi,

cercando di far emergere situazioni di difficoltà operativa degli agenti montando

sapientemente le scene, modificando ciò che veramente accade.

È quanto mai necessario dotare tutte le FF.OO, di telecamere sulle divise, negli

uffici e nelle vetture di servizio, una battaglia storia del Sindacato Autonomo di

Polizia quella delle telecamere per la tutela degli operatori e degli utenti

ristabilendo la corretta e veritiera versione dei fatti

È altresì necessaria una presa di coscienza di tutte le parti politiche, in difesa

delle donne e uomini in divisa in nome verità e della giustizia

Il segretario provinciale

Roberto Mazzini