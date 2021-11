RIMINI. Il mondo del jazz riminese piange la scomparsa di Roberto Fabbrini

Condividi l'articolo









È venuto a mancare martedì 9 novembre Roberto Fabbrini, dal 2011 Presidente dell’Associazione Culturale Riminese Amici del Jazz, organizzatrice del festival internazionale Rimini Jazz. Aveva 79 anni.

L’associazione riminese lo ricorda come uomo gentile, estremamente pacato e signorile, oltre che grande appassionato di musica jazz. Sotto la sua presidenza il festival riminese dedicato al jazz tradizionale e swing ha visto la partecipazione delle più rilevanti band italiane ed europee di questo genere musicale. Il suo ricordo resterà indelebile nei cuori di chi con lui ha condiviso la passione per la musica e l’organizzazione del festival. Ma in città Roberto era anche noto anche per la sua attività professionale, l’autoscuola che porta il suo nome.

Le esequie si celebreranno a Rimini, alla chiesa di San Girolamo, venerdì 12 novembre alle ore 15.