Rimini. Il mondo della cultura riminese piange Marcello Di Bella

Il mondo della cultura riminese piange Marcello Di Bella, direttore della biblioteca civica Gambalunga e responsabile del settore Cultura del Comune di Rimini dal 1998 al 2010. Di Bella era nato a Milano nel 1946 e si era trasferito da ragazzo a Pesaro, dove aveva frequentato il liceo classico Mamiani. Poi la laurea in Filosofia all’università di Padova e nel 1974 diventa, per concorso, “Coordinatore dei servizi culturali” al comune di Cattolica. Ed è proprio a Cattolica che Di Bella «fa nascere il Centro culturale polivalente, che è una sua creatura – afferma lo scrittore riminese Piero Meldini – e che prima del suo arrivo era una delle tante “bibliotechine” di paese. Nella stessa città dà vita alla rassegna “Cosa fanno oggi i filosofi”, un ciclo di lezioni di grande successo, poi imitato da tante rassegne di filosofia e non solo». Sono nate a Cattolica, nel periodo in cui Di Bella fu responsabile culturale, anche altre importanti iniziative, tra cui il “Mystfest”, e numerose esposizioni su tematiche innovative. “Abbiamo appreso con grande dolore la scomparsa di Marcello Di Bella, direttore della Biblioteca Civica Gambalunga e responsabile del Settore Cultura del Comune di Rimini dal 1998 al 2010. Lo si ricorda per essere stato mente e organizzatore di tante eventi e di iniziative di promozione culturale, dal notevole seguito”, dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. Sua l’ideazione delle rassegne “Meditazioni riminesi”, “Magistra vitae?” e, per bambini e ragazzi, “Che storie?”, “Il latino vicino a noi”, “Il cortile dei perché” oltre a “Antico/Presente”, il Festival del mondo antico che con le sue 23 edizioni e grazie alla sua proposta di alto profilo è diventato un appuntamento centrale della programmazione culturale cittadina. Un’iniziativa nata proprio da quella volontà dichiarata da Di Bella di uscire dagli schemi convenzionali del ‘bibliotecario’ e di aprire l’antica istituzione culturale anche ai linguaggi più diversi. Nei suoi anni alla guida della Gambalunga, Di Bella ha avuto il merito di avviare processi e progetti innovativi, come la riorganizzazione digitale o gli studi sulla ristrutturazione degli spazi, che hanno contribuito a migliorare il servizio e proiettare nel futuro la Biblioteca.