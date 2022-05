Rimini. Il padre di famiglia nel pc aveva foto e video di bambini in tenera età coinvolti in atti sessuali espliciti

Condividi l'articolo

La Polizia postale ha proceduto ad arrestare due persone con l’accusa più odiosa: la detenzione di materiale pedo-pornografico. Uno dei due è un riminese. L’altro, coniugato, ha addirittura tre figli.

Il primo, 53 anni, è stato trovato in possesso di oltre 1.700 file tra immagini e video a contenuto pedopornografico, caricate su una piattaforma di storage foto e poi divulgate ad altri utenti di un noto social network. L’uomo era agli arresti domiciliar a seguito di una condanna per maltrattamenti contro familiari, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ben 8.000 i file tra immagini e video trovati nel Pc e nei supporti telematici nella disponibilità invece del 44enne. All’esito dell’analisi informatica effettuata sui supporti a lui in uso, gli operatori hanno rinvenuto sulla chat di un noto portale di messaggistica materiale pedopornografico accuratamente catalogato e memorizzato all’interno dei dispositivi dai quali è stato possibile rilevare le ricerche compulsive di contenuti multimediali aventi ad oggetto bambini, anche in tenera età, coinvolti in atti sessuali espliciti.