Rimini. Il Partito Democratico della provincia di Rimini inaugura “Rimini domani, adesso”

“Siamo da qualche giorno entrati nella cosiddetta ‘fase2? di gestione dell’emergenza coronavirus – dichiara Filippo Sacchetti, segretario provinciale del Partito democratico – e siamo tutti consapevoli che oltre alla difficile gestione del quotidiano, la vera sfida è immaginare la società e le prospettive che ci si pongono davanti”.

“Parte dal presente per proiettarsi al futuro – prosegue Filippo Sacchetti – “Alcune prospettive si interrompono, altre fortunatamente procedono, ci saranno da re-impostare priorità e mandare opere strategiche.

Prime fra tutte, il Parco del mare. E’ il progetto strategico di rilancio della prospettiva riminese, già in corso di realizzazione, che offre allo stesso tempo un’opportunità di pensiero e prospettiva profonda. Porta con sé tutti gli elementi che caratterizzeranno il futuro: attenzione massima alla sicurezza e alla salute, sviluppo centrato sulla sostenibilità e sul benessere. Qualità del tempo libero come motore attrattivo. Valore culturale, storico ed enogastronomico delle nostre terre, dalla Valmarecchia alla Valconca. Può essere proprio questo l’intervento, il pensiero che lega il mondo “pre” e “post” Covid-19.

Per questo motivo come PD della provincia di Rimini – prosegue il segretario – abbiamo scelto di partire da qui, da un tema concreto che lega domani, ma già da adesso. “RIMINI DOMANI, ADESSO” è una piattaforma a disposizione per incontri, contributi, di approfondimento e di confronto per guardare al futuro consapevoli che sarà in movimento, che niente sarà certo, ma proprio per questo bisogna esserci.

Il primo incontro sarà proprio sui temi della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile e di una nuova visione di città ai tempi del covid-19. A parlarne insieme il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’architetto di fama internazionale Stefano Boeri, intervistati dal giornalista Gigi Riva.

Un appuntamento certamente da non perdere che sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina del Partito democratico provincia di Rimini”, conclude il segretario del Partito democratico.

